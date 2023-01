L’ère Dagnely a démarré par un deux sur deux qui a permis aux Verviétois de respirer un peu durant la trêve. Mais le dernier succès en date face à Neufchâteau et plus encore le précédent à Ans n’étaient sans doute que peu représentatifs du niveau de la division. Le vrai test, ce sera ce samedi soir face à Waremme qui est leader du championnat avec un seul faux pas au premier tour.

"Un peu le match des extrêmes qui nous permettra de jauger notre niveau et de voir si on a progressé ces dernières semaines", avance Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers. "Malheureusement, suite aux examens de mes étudiants, on n’a jamais pu être dix sauf au dernier entraînement de jeudi. On n’a donc pas toujours pu travailler comme je le souhaitais. Je serai toujours privé de Mayron Wilkin victime d’une fracture à la main. Il devrait pouvoir reprendre progressivement par la suite."