Kevin Debaty: 300 matches et encore une faim de loup avec le RFC Liège

Kevin, 300, c’est un joli nombre. Vous en avez joué une bonne partie sous le maillot du Patro…

J’y suis resté trois saisons, en effet. Actuellement, je dispute ma quatrième à Rocourt mais je suis arrivé lorsque le championnat avait déjà commencé. Il a ensuite été arrêté plus tôt à cause du Covid et la saison suivante, nous n’avons joué qu’un match. Si tout va bien, ce sera ma deuxième saison complète ici. Sinon, parmi les 300 matchs, je compte ceux à Eupen, à Tubize, au Patro, à l’Antwerp et à Beveren. À Sprimont et à Verviers, je ne suis resté que peu de temps.

Que se dit-on lorsque l’on pense à tout ce chemin parcouru ?

C’est un beau parcours. J’aurais évidemment pu faire mieux mais je suis très content et fier. Mon objectif est d’arriver à 400 et peut-être à 500. Mais pour atteindre le prochain palier, il faudra attendre deux ou trois saisons encore, ce qui sera déjà pas mal.

Des souvenirs, vous en avez beaucoup. Quel est le meilleur ?

Il y a plusieurs moments que je n’oublierai pas. Mon tout premier match à Eupen en tant que professionnel. C’était contre Liège. Il y avait beaucoup de fans liégeois et le stade était rempli. Nous avons gagné 2-1 et j’avais arrêté un superbe tir de Christophe Kinet à la 85e minute, qui prenait le chemin de la lucarne. Le hasard fait que c’était… Pierre Drouguet mon entraîneur. Sinon, il y a aussi eu des montées: avec le Patro face à l’Union et avec l’Antwerp en D1 face à Roulers, en finale aller-retour.

Et à Liège ?

J’ai déjà connu de beaux matchs. Je me souviens du premier, nous avions battu le RWDM 1-0. J’ai ensuite enchaîné quatre ou cinq duels d’un bon niveau. Ça m’a en partie permis d’être accepté par les supporters alors que ce n’était pas gagné d’avance et de montrer que je n’étais pas là pour détruire le club, bien au contraire.

Quelques regrets tout de même ?

Un gros: mon époque verviétoise. Ça a été le pire choix de ma carrière de rejoindre ce club qui ne m’a pas respecté. J’ai appris que j’étais dehors par le biais de la presse, je n’ai pas été payé, etc. Pour le reste, mes choix ont toujours été mûrement réfléchis et je n’ai jamais privilégié le financier sur le sportif. Faire de ma passion un métier est déjà une grande chose donc je suis là pour jouer, pour apprendre. Les mauvaises expériences ont forgé en partie le caractère que j’ai aujourd’hui.

En tant que gardien, vous accordez une grande importance à la clean sheet.

Le plus important reste la prestation générale et je peux ne pas avoir encaissé et ne pas être satisfait. On peut toujours faire mieux et le métier de gardien est un tout: relance au pied, sorties aériennes, coaching… Bien entendu, ne pas encaisser et savoir que la défense peut compter sur nous est toujours gratifiant. Avec l’âge, on espère encaisser le moins possible. Je dis souvent que ne pas encaisser, c’est remporter minimum un point et avoir parcouru la moitié du chemin.

Cette saison, vous êtes déjà à neuf. Satisfait ?

J’aurais pu faire mieux mais les buts encaissés ne dépendent pas que du gardien. Je tente en tout cas d’être irréprochable ou presque. Le quatuor de coachs m’aide bien et l’oblige toujours à me surpasser.

Il faut dire que vous n’avez pas le choix avec un autre bon gardien qui attend son tour sur le banc.

Antoine (Lejoly) est un gardien de qualité, qui se donne à fond. Son arrivée m’a boosté et m’oblige à rester concentré à 200%. Grâce à lui, je progresse et je ne peux pas me reposer sur mes lauriers.

Réalisez-vous votre meilleure saison ?

Je suis en passe de le faire en tout cas. Ma première saison ici à Rocourt a été très bonne également. Maintenant, je dois confirmer au deuxième tour.

Votre contrat s’achève en juin… Quelle sera la suite ?

Je suis au mieux de ma forme actuellement. J’ai retrouvé le poids idéal et je me sens bien. Je suis aussi épargné par les blessures, ce qui est une preuve d’une bonne hygiène de vie. Je n’ai qu’un rêve: finir ma carrière au RFC Liège. J’ai encore des années à tirer et des choses à montrer. Ensuite, pourquoi ne pas intégrer le staff comme entraîneur des gardiens pour remplacer Pierre Drouguet qui devient très vieux (rires).

Hoogstraten – FC Liège (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Van Laere.

FC Liège: Debaty, Lejoly, D’Ostilio (?), Massart, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, Reuten, Merlen, Mouhli, Bruggeman, Besson, Mouchamps, Loemba, Prudhomme, Cavelier, Mputu, Perbet.

Absents: D’Ostilio (adducteurs), absent à Winkel, est douteux.

À noter que, de son côté, Visé recevra l’Olympic Charleroi ce dimanche (15h).