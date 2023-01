Troisième avec deux défaites de moins que ses premiers poursuivants, Aubel s’est bien repositionné avant la trêve et peut, à coup sûr, lutter pour finir dans le dernier carré.

Pour y parvenir, interdiction de gaspiller face à des mal lotis, qui plus est à domicile. Claude Ernotte - qui pourra compter sur un groupe au complet même si Gorlé était malade en début de semaine - ne peut donc envisager qu’un succès face à une équipe de Nivelles avant-dernière du général.

Un. Liège - RABC Ensival Samedi, 21 heures

Du côté d’Ensival, c’est plutôt le maintien qui est l’objectif de ce second tour. Et dans ce cadre, impossible de laisser passer l’enjeu lors du déplacement chez le dernier, l’Union Liège, qui n’affiche qu’un succès au compteur. "On sera au complet", apprécie le coach Antoine Massart. "Les entraînements étaient bons cette semaine malgré le contexte difficile des examens. J’ai sept joueurs sur dix en blocus..."