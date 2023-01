William Mauclet (La Calamine) à l’heure de retrouver Richelle: « Me montrer plus décisif »

La proximité géographique entre les deux clubs ainsi que les affinités entre plusieurs joueurs des deux camps ajoutent du piment à la rencontre de samedi soir. "Je connais toujours la majorité des joueurs qui composent le noyau richellois", enchaîne le buteur calaminois. "C’est le genre de rencontre qu’on a envie de disputer. Il y a une motivation supplémentaire qu’on ne retrouve pas spécialement quand on affronte par exemple Durbuy, où on ne connaît personne."

Le bon parcours actuel de son ancienne équipe est une demi-surprise pour William Mauclet. "Richelle a trouvé une formule qui leur permet d’encaisser très peu de buts et ils travaillent bien les uns pour les autres. Nous allons bien sûr les respecter mais nous jouerons le match pour le gagner, comme à chaque fois. Je pense que si nous parvenons à ouvrir le score, nous aurons de bonnes chances de l’emporter."

« Je ne regrette pas mon choix »

Le joueur de 28 ans ne nourrit pas de regrets particuliers par rapport aux bons résultats de ses anciennes couleurs. "Quand j’ai quitté Richelle, c’était pour tenter ma chance à Warnant, à un échellon supérieur. Je ne regrette pas mon choix de l’époque et je suis très bien dans mon club actuel."

Au moment de dresser le bilan de sa première partie de saison, William Mauclet est assez mitigé. "Je pense avoir fait de bons matches mais je dois faire mieux au niveau des statistiques. J’ai raté trop d’occasions qui nous ont coûté quelques points et je trouve que je pourrais être plus présent dans le jeu. Mon objectif pour la suite du championnat est simple: me montrer plus décisif pour mieux aider mon équipe. Quand on voit notre classement actuel, le top 5 n’est pas si loin. À nous de bien gérer les trois rencontres difficiles qui arrivent et de finir le plus haut possible."

Digregorio: « Richelle, ce vers quoi nous voulons aller »

La Calamine veut remporter un premier succès en 2023 face à Richelle, qui voudra confirmer sa régularité et son statut de co-leader.

Alex Digregorio voit le derby contre Richelle comme un beau match pour commencer l’année 2023 à domicile. "On se connaît bien. Ils sont méritoirement à la place qu’ils occupent au classement", lance le T1 calaminois. "Richelle représente ce vers quoi nous voulons aller. Ils se sont stabilisés à l’échelon national et font chaque année des bons résultats." Lors du match aller, les Calaminois s’étaient inclinés par le plus petit écart. Alex Digregorio espère que la pièce tombera cette fois du bon côté et que ses joueurs seront à la hauteur face à un cador de la série. "C’est une belle occasion d’enfin remporter les trois points face à une équipe du top 5, que nous allons chercher à titiller jusqu’au bout."

De son côté, Benoît Waucomont en attend plus de ses joueurs que lors du succès face à Sprimont (2-0) la semaine passée. "Nous sommes passés par le chas de l’aiguille et nous n’aurons pas cette chance chaque week-end. À nous de retrouver nos sensations pour continuer notre bonne série." Pour le T1 richellois, ce sera un retour à La Calamine, où il a entraîné auparavant. "C’est toujours agréable de faire de moins longs déplacements et d’affronter des gens qu’on connaît bien. Ça ajoute un parfum particulier à la rencontre et à l’après-match."

La Calamine – Richelle (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Ledda

LA CALAMINE: Joiris, Belle, Benanne, Hungs, Gerrekens, Aritz, Hubert, Cornet, Krhlanko, Smits, Legenvre, Lufuankenda, Remacle, Mauclet, Bultot, Van Melsen

Absents: Volont (suspendu) ; Cviko (examens) ; Islamovic, Kamalandua, Meessen (P2) ; Lazzari (entorse) ; Hamoir, Roex, Seewald (Erasmus), Rombach (non-repris)

RICHELLE: Rausin, Servais, Simon, B. Halleux, Thys, Meys, Schenk, Boulton, Pezzin, Lanckohr, Custinne, Vélégan, T. Halleux, Romero-Cervera, Thomas

Absents: Leroy (suspendu), Zougar (blessé)