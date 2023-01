"Sur leur terrain synthétique, ils auront un avantage", estime Selatine Deniz (Malmedy) avant d'aller à Ougrée (P1)

Quatre entraînements et deux matchs amicaux victorieux, les Malmédiens sont prêts pour la reprise. "Je sens bien le groupe après ces deux semaines positives, mais entre les amicaux et les matchs de championnat, il y a un monde de différence, tempère Selatine Deniz. Le coach des Dragons s’attend à un match difficile pour ce premier déplacement de 2023. " C’est la première fois que je vais là-bas, dévoile-t-il. Sur leur terrain synthétique et avec des joueurs techniques, ils auront un avantage. Et en plus ils sont obligés de prendre des points vu leur situation au classement. Ce sera tout sauf facile pour nous. "