Romain Cerfontaine arrive comme coach à Hombourg et Xavier Stassen restera comme gardien

En effet, et c’est une petite surprise, le nom du nouveau coach est connu: il s’agit de Romain Cerfontaine, l’actuel T2 d’Alex Digregorio à La Calamine. Après de nombreuses années à encadrer des équipes de jeunes à Elsaute et à Eupen (et son passage dans le staff calaminois donc), ce sera pour lui, à 32 ans, un baptême du feu en tant que T1 d’une équipe première. Il pourra toutefois, et c’est une autre surprise, compter sur un atout de taille puisque l’emblématique portier et actuel coach Xavier Stassen, annoncé sur le départ depuis un mois, a changé d’avis et défendra toujours les cages hombourgeoises la saison prochaine. Un retournement de situation complet qui devrait probablement amener la plupart des cadres de l’équipe à poursuivre l’aventure également. "J’ai directement été très emballé par le projet qui m’a été présenté", explique Romain Cerfontaine, le nouveau T1 hombourgeois. "Je remercie d’ailleurs les dirigeants du club pour leur confiance. À mon âge, ce n’est pas banal de recevoir une telle offre. Je donnerai évidemment tout pour leur prouver qu’ils ne se sont pas trompés."

« Garder le plus de monde possible »

Prochaine étape pour le technicien, la confection de son noyau. "Ce sera fait en étroite collaboration avec Xavier Stassen qui connaît l’effectif mieux que quiconque. On espère garder le plus de monde possible. Quant aux transferts, on veut absolument cibler des joueurs dont la mentalité colle à l’esprit Hombourg."

Voilà donc les grandes manœuvres lancées à Hombourg. Et pas question pour Romain Cerfontaine de nourrir la moindre crainte à propos de sa future collaboration avec Xavier Stassen (pour rappel, l’issue n’avait pas été des plus heureuses pour Michel Schwontzen qui avait démissionné du même poste il y a quelques mois).

"Si j’avais eu peur de cela, je n’aurais pas signé. On va travailler ensemble pour préparer la saison mais une fois que la préparation démarrera, Xavier redeviendra gardien et ne fera plus partie du staff. En P1, il est indispensable d’avoir un top gardien et pouvoir compter sur l’un des meilleurs de la série dans nos rangs est évidemment un atout dont je ne me passerai pas. Je pense aussi qu’il aura à cœur de prouver qu’il est capable de se mettre au service du club et d’un coach après ce qu’on a pu dire sur lui", conclut le nouveau T1 visiblement plus motivé que jamais.