Ibrahim Diakité : « Emmanuel Agbadou m’a parlé d’Eupen »

Formé au département des jeunes du Stade de Reims, Ibrahim Diakité est un défenseur polyvalent qui peut évoluer à droite comme en charnière centrale. "Je peux apporter de la vitesse, de l’agressivité et un leadership avec mes qualités mentales et défensives", assure-t-il. "Prêt" pour jouer, le jeune élément pourrait déjà être qualifié pour l’accueil de Saint-Trond, ce samedi (18h15). "J’ai conscience de la situation du club. Je suis là pour donner le maximum de ce que je peux, tout en progressant", commente-t-il. Sera-t-il déjà apte à aider ses nouveaux équipiers dès ce week-end ? Son entraîneur, Edward Still, l’espère lui aussi. "C’est une arrivée qui a été bien ciblée. À droite, il n’y a pas beaucoup de concurrence pour Yentl Van Genechten, même si Gary Magnée a un peu dépanné là. Ibrahim a un profil intéressant, avec des qualités d’anticipation, de couverture de l’espace et des aptitudes en un contre un. Il doit encore développer son apport offensif mais je suis très content de sa venue. Il comprend la situation dans laquelle on se trouve et il se montre très ouvert, à l’écoute", souligne le coach des Noir et Blanc.

« Pas de folies »

Ibrahim Diakité est le premier renfort, mais il pourrait ne pas être le seul. "On travaille d’arrache-pied pour se renforcer aux positions souhaitées. Mais nous sommes aussi réalistes, car le mercato de janvier est difficile à manier. Avec des limites budgétaires, aussi, ce qui réduit les possibilités. Nous ne ferons pas de folies, mais c’est possible qu’il y ait encore un ou deux renforts", signale Edward Still.