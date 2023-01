Edward Still avant Eupen - Saint-Trond : « Gérer l’émotionnel »

Après la déception de la défaite (1-2) contre Charleroi, Eupen doit déjà réagir, ce samedi contre Saint-Trond. "Quand on prend un but en fin de match, il y a toujours plus d’émotions à gérer et ce n’est pas agréable. Mais on doit apprendre de cela, sur nos gestions de fin de rencontre", commente le coach Edward Still. "Mais on ne doit pas juste débriefer, il faut entrer dans l’échange et là intervient l’importance du dialogue. Et le groupe en sortira plus fort", analyse-t-il.