Christophe Kinet, coach de Dison: « Il va falloir répondre présent dans les duels », à Warnant

Les circonstances du match aller ne sont plus les mêmes, à l’heure actuelle. Dison et Warnant caracolaient en tête du classement et s’étaient quittés sur un partage (1-1), acquis dans les arrêts de jeu par Warnant. "On avait fait un très bon match et on avait laissé échapper deux points, que Warnant méritait, dans les ultimes minutes", rappelle Christophe Kinet, le mentor des Rouge et Bleu.