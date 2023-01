Le communiqué du club:

" Le joueur et les deux clubs ont conclu un transfert à ce sujet.

Le HK Kópavogs, vice-champion de deuxième division à la fin du championnat 2022, a réussi à remonter directement dans la plus haute division du pays et débutera la saison 2023 après la pause hivernale en D1 avec Marciano Aziz.

Formé au département des jeunes de l’AS Eupen, l’Eupenois a été prêté ces deux dernières années par Eupen au MVV Maastricht et au club islandais de deuxième division UMF Afturelding. À Maastricht, il a fait 20 apparitions en championnat et en Coupe, tandis qu’avec l’UMF Afturelding, il a participé à 10 matches en deuxième partie de saison et a marqué 10 buts. Grâce à cette performance, Marciano Aziz s’est positionné pour rejoindre le club de première division HK Kópavogs.

L’AS Eupen souhaite à Marciano Aziz beaucoup de succès avec son nouveau club. "