Volley-ball | La Verviétoise Sara Zecevic a découvert l’équipe nationale : « J’aimerais devenir pro »

Néanmoins, Sara Zecevic parvient à tirer du positif de cette escapade allemande. "Je me suis améliorée en langues étrangères", note notre interlocutrice. "C’était compliqué pour moi, car tout le monde était néerlandophone. Et je n’étais pas aidée. Je me suis débrouillée seule, souvent en combinant le français avec l’anglais." Au niveau sportif, "j’ai un peu évolué aux entraînements, car le niveau est plus élevé en Flandre qu’en Wallonie. Et un peu “dans ma tête”, en observant les matchs".

La Verviétoise Sara Zecevic

Où la saison prochaine ?

La Stembertoise espère désormais à nouveau goûter aux joies d’une sélection nationale – pour le championnat d’Europe, prévu en juillet entre la Hongrie et la Serbie ? "Nous aurons déjà des entraînements ensemble en février. Je veux prouver que je mérite de jouer."

Un souhait s’appliquant également à sa situation du côté de Waremme. "J’y suis aussi souvent sur le banc. J’aimerais être titulaire cette saison, même si c’est sur la fin. Je vais tout faire pour… sinon, ce sera pour l’année suivante. Probablement pas à Waremme." En effet, la famille Zecevic est à la recherche d’un nouveau club pour la fille cadette. "Peut-être en Flandre, mais rien n’est sûr."

Son entourage sait de quoi il parle, en tout cas. La maman (Olivera) a été internationale serbe en volley, la sœur aînée (Anastasija) évolue à Charleroi en Ligue A. Le papa (Alexandar), lui, est un ancien joueur emblématique de Pepinster basket tandis que le frangin, Lukijan, est au Spirou de Charleroi. Issue d’une telle lignée, Sara Zecevic n’envisage évidemment pas sa vie en dehors de la pratique sportive. "J’aimerais devenir joueuse de volley professionnelle", sourit-elle enfin.