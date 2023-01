Triplettes des Quatre Vallées: Malmedy pour clôturer le challenge

"Chez nous, il n’y a pas de lots ou de prize-money, on court pour le plaisir et pour redécouvrir nos belles régions" explique Jean-Luc Veithen, l’un des responsables de la manche malmédienne. Une ultime épreuve qui faisait également office de clôture sur cette édition 2022-2023. Et si des paniers garnis ont été distribués, ce ne sont pas les gagnants des différentes courses qui ont été privilégiés. "Non, on fonctionne avec un tirage au sort. Toutes les équipes qui ont pris part à quatre courses sur les cinq avec au moins deux coureurs identiques dans la triplette sont concernées."

Cette année, 45 équipes de trois remplissaient les conditions. Preuve que le Challenge Triplettes des Quatre Vallées rencontre un franc succès. "Il y a également le prix Marcassou, en hommage à l’un des fondateurs du challenge décédé il y a deux ans: Marc Bernard. Il revient à l’équipe la plus méritante et qui a participé aux cinq courses." C’est le trident baptisé "Les 3 AS" et composé de Mélissa Van Lancker, Michel Godfriaux et Pierre Deleclos qui a remporté le prix cette année.

"Le calendrier exact de la prochaine édition du Challenge n’est pas encore finalisé, mais ça aura encore lieu à la même période" ajoute encore Jean-Luc Veithen, en guise de conclusion. Plus d’infos très bientôt via triplettes4vallees.be.

Triplettes des Quatre Vallées: les photos l'Avenir à Malmedy

Les gagnants des cinq épreuves 2022-2023

– Trois-Ponts (La Triopontoise le 22 octobre):

Vainqueurs du 6 km: Les Déterminés (David Fontaine, Philippe Orban, Gregory Orban).

Vainqueurs du 13 km: Salm Trakks Team (Hugo Ralet, Cyril Mathieu, Jérome Quetin).

– Masta-Stavelot (La Mastasienne le 19 novembre):

Vainqueurs du 7 km: Les Sangliers des Fagnes (Grégory Thome, Alex Beenders, Antoine Renard).

Vainqueurs du 12 km: Liège Pompiers Running Team (Fabian Magnée, Romain Este, Julien Nicolet).

– Sart-lez-Spa (La Triplette des Fagnes le 4 décembre):

Vainqueurs du 8 km: Les Déterminés (Grégory Orban, David Fontaine, Philippe Orban).

Vainqueurs du 14 km: Team BDE (Jérémy Brédo, Tom Fischer, Pierre Van Haren).

Vainqueurs du 21 km: UTSS (Romain Loop, Yohan Zaradzki, Gerald Gysen).

– Pont-Ligneuville (La Pontoise… En trio, le 10 décembre):

Vainqueurs du 6 km: Les Sangliers des Fagnes (Antoine Renard, Grégory Thomé, Alex Beenders).

Vainqueurs du 13 km: Les Claviculix (Thomas Meurens, Thibault, Chris Dumoulin).

– Malmedy (La Triplette des Hivernales le 8 janvier dernier):

Vainqueurs du 7 km: les Déterminés (Grégory Orban, David Fontaine, Philippe Orban).

Vainqueurs du 12 km: Team BDE (Jérémy Brédo, Pierre Van Haren, Fabien Huby).