Mike Hendrick (T1) prolonge à La Calamine B: « Aller chercher des joueurs expérimentés pour encadrer nos jeunes »

"Le bilan jusqu’ici est positif, mais il reste 12 matchs. Nous voulons nous sauver le plus rapidement possible", annonce Mike Hendrick. Son équipe est actuellement douzième en P2C.

Le staff prolongé, le club germanophone va maintenant constituer son prochain noyau. "Nous avons commencé les entrevues avec certains joueurs, auxquels nous laissons un délai de réflexion." Toujours dans l’optique de faire évoluer les jeunes vers la D3B ACFF, Mike Hendrick et son comité veulent en outre "aller chercher des joueurs expérimentés pour encadrer" ces jeunes locaux "de qualité", et sans doute vivre un championnat plus tranquille.