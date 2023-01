Ce natif d’Andrimont, installé à Lambermont, faisait jadis partie du comité du club lambermontois. "Pendant de nombreuses années, il a occupé différentes fonctions au sein du comité de notre club" indique le matricule rouge et bleu.

"Il a fait notamment partie de l’équipe des comitards et des bénévoles qui a lancé et réalisé la construction de nos installations actuelles, rue du Beau Site. Le club du REFC Lambermontois présente à son épouse Nicole, ainsi qu’à toute sa famille, ses plus sincères condoléances."

Jean Janssen était aussi professeur de mathématiques au sein du Collège Saint François-Xavier (SFX1) à Verviers, établissement dont il racontait un bout d’histoire sur son blog (lire ici).

La rédaction de l’Avenir (Le Jour) Verviers présente à son tour ses condoléances aux proches et à la famille de Jean Janssen, ainsi qu’au club de Lambermont.