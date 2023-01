Ibrahim Diakité prêté par Reims à Eupen, c’est officiel

L’Avenir vous en parlait il y a quelques jours déjà, l’information est désormais confirmée: Diakité passe de Reims à Eupen le temps d’un prêt. Pour rappel, Will Still est actuellement le T1 de Reims et c’est, surtout, le frère d’Edward Still, le coach eupenois. Ceci explique probablement cela.