Voici le communiqué officiel du club:

Ce mardi 10 janvier, notre entraîneur de l’équipe P3, Olivier Nivelle, nous a fait part de sa décision irrévocable de stopper sa fonction au sein de l’équipe. Le club tient à remercier Olivier pour son implication depuis plus d’un an au club, tout d’abord en tant que coach des U19 et ensuite de l’équipe P3. La tâche de reconstruction de l’équipe après de nombreux départs était ardue et en ce moment, l’équipe n’est pas sur un siège descendant.

Après avoir pris connaissance de cette décision, le club s’est mis à la recherche d’un nouveau coach afin de reprendre cette équipe et mener à bien les différents objectifs de celle-ci. Qui sont, premièrement, bien sûr, de sauver l’équipe en P3 mais également de travailler en étroite collaboration avec le staff de la P1 et des U19 afin de développer les capacités de chacun et de former un tremplin vers la P1.

Ce mercredi 11 janvier, le club a trouvé un accord avec Christophe Sangiovanni (ex-RFC Soumagne et ex-Baelen dernièrement) afin de reprendre l’équipe. Le club est heureux de cette désignation et souhaite à Christophe la bienvenue, le meilleur et l’épanouissement parmi nous. Il prendra place sur le banc dès notre rencontre de ce dimanche 15 janvier contre Minerois B.