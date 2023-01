Championnats provinciaux | Édouard Gerson et Soan Mahy régalent

Le plus beau match de la journée est venu en demi-finale du simple préminime. Le Minier Édouard Gerson l’emporte sur le joueur de l’Astrid Martin Libert au bout du suspens. Au fur et à mesure du match, tous les regards se sont portés vers cette table. Il faut dire que les jeunes champions régalaient par un jeu offensif, ouvert et souvent de longs échanges. L’un et l’autre sont des artistes du tennis de table et ont su déclencher les applaudissements de toute la salle. D’autant qu’ils sont aussi des acteurs. Leurs visages sont expressifs et ils s’expriment. Un moment génial d’émotions sportives ! En pleine confiance, Gerson a déroulé en finale sur Nathan Delclisard.

Les autres titres sont pour Martin Kessels de Montzen en poussin, Maxime Degive et Tom Lambiet de Minerois en cadet et junior et enfin Bill Beligdorg de Tiège en U19.

Du côté des filles, Solène Legrand de Tiège, Fanny Renkens de Montzen et Lennie Strebelle de Vervia sont sur la plus haute marche dans les catégories minime, juniore et U19. Belle journée pour tous les jeunes même s’ils ont eu à subir des retards dans l’avancement des matchs, la faute à l’arbitrage.

Dimanche, c’était le tour des séniors D et E. Le Tiégeois Soan Mahy a fait une grosse journée. Il est troisième en simple D et premier en double avec son coéquipier de club Nathan Royen. Sur leur parcours, ils éliminent en demie le papa Michel et son fils Tiago Hermanns. "J’ai dû perdre des centaines de matchs importants ou moins importants", témoigne Michel. "Mais c’est cette défaite qui fait le plus mal, tellement Tiago méritait mieux. Mais voilà, Soan Mahy a tiré sa paire dans le money time, bien complété par Nathan Royen. Bref un peu de frustration mais je retiens le plaisir de jouer avec mon fils." Le double E voit à nouveau Édouard Gerson sur la plus haute marche du podium, avec son copain Martin Libert. Adversaire un jour, partenaire le lendemain… Le dernier titre à signaler est celui de Manon Lambiet et Catherine Thomassin en double dames D.