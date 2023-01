Raphaël Duveau, de Welkenraedt : « Même sans jouer, j’apprends énormément à Aywaille »

"Aywaille cherchait un second portier et Jean-Michel Ummels, notre ancien coach, avait contacté Raphaël Nieves, l’entraîneur des gardiens de Welkenraedt. C’est ce dernier qui m’a renseigné et le transfert à Aywaille s’est fait", précise-t-il. "Face à une telle proposition, je ne pouvais pas dire non même si je savais que je n’allais pas beaucoup jouer. Pour le moment, j’ai eu très peu de temps de jeu. J’ai évolué deux fois avec la P3 et disputé des matches amicaux."

Après six mois passés en bord d’Amblève, le jeune Raphaël (23 ans) ne regrette absolument pas le choix qu’il a fait. Le niveau national, c’est un autre monde.

"Même sans jouer, j’apprends énormément. J’ai malheureusement devant moi le meilleur gardien de la série. Gilles a été pro et ça se ressent. Il est très complet, voit très vite les choses et est un gros leader dans l’équipe. On fait tous les trajets ensemble et il me parle beaucoup. Cette expérience est très positive, le seul petit bémol se situe au niveau du manque de temps de jeu."

« Mon futur ? Ça reste assez flou… »

Si on n’est qu’au mois de janvier, le football moderne veut qu’on se tourne déjà vers le futur et la prochaine saison. De ce côté-là, le deuxième portier aqualien ne peut pas encore se prononcer. "C’est encore assez flou pour moi. On va d’abord voir ce que le club me propose. Mon objectif à plus long terme ? Je garde en tête de jouer le plus haut possible. C’est là que la présence de Gilles est très importante pour m’aider à progresser. À son contact, il y a eu une grosse évolution mais je n’ai pas encore eu l’occasion de la montrer", conclut Raphaël Duveau.