Leader de D3C, THL Dison ne veut « pas devenir l’équipe à battre… »

Les Disonais ont enchaîné les buts jusqu’à mener 6-3 (doublés de Younes Ramdani et Islam Manchigov, buts de Dorian Van Acker et Mohamed Boukkalkoul). Ce 6-4 final leur permet de signer la bonne affaire de ce début d’année.

"Le leader BAT 81 Tintigny s’est incliné face à Marseille Wanze, donc nous sommes actuellement en tête (17 points, un de plus que Tintigny) mais avec un match joué de plus que Tintigny" précise Selim Tinik. "Il reste 24 points à prendre. Le calendrier nous est favorable, mais on verra bien… On ne veut pas devenir l’équipe à battre, mais il est vrai que nous sommes dans une bonne dynamique."

À noter: THL Dison ne jouera pas ce vendredi, mais la semaine suivante, l’équipe retrouvera… Anhée, pour, déjà, le match retour. Cette fois à l’extérieur.

La vraie reprise ce vendredi

Pour nos autres clubs de D3C, la véritable reprise, c’est ce vendredi 13 janvier. On épinglera la belle affiche régionale entre SJS Aubel (11e) et le Cosmos Stavelot (9e) dès 21h30. De son côté, Ottoman Verviers (4e) devra éviter de perdre des plumes chez la lanterne rouge Wallons-y Fallais. Enfin, en D2B, ça s’annonce compliqué pour la Team GSI Verviers (9e) qui recevra l’un des co-leaders à Henri-Chapelle (21h15): le Futsal Evere.