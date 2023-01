Un challenge (EBRT) Bruno Blaise dédié aux jeunes

Alors que cela fait plus de cinquante ans que l’EBRT (East Belgian Racing Team) soutient les pilotes dans notre région, et bien au-delà, les années ne semblent pas avoir de prise sur l’écurie malmédienne. La preuve en fut une nouvelle apportée ce lundi soir lors de la traditionnelle remise des prix. En 2022, ils furent encore très nombreux à porter haut et loin les couleurs, à tel point qu’une longue soirée n’aurait certainement pas suffi pour évoquer toutes les belles performances des uns et des autres, comme celles de Caren Burton, Grégoire Munster, Tom Rensonnet, Gino Bux ou Romain Delhez pour n’en citer que quelques-uns. Mais au-delà, des valeurs sûres qu’ils sont déjà devenus, la richesse de l’EBRT aux côtés des anciens comme Éric Gressens, Jacky Delvaux ou Guy Grosjean, est l’éclosion de jeunes pilotes, prêts déjà à assurer la relève. Jean-François Elst, l’heureux président de l’EBRT, ne s’est pas fait prier pour mettre à l’honneur ces très jeunes pousses que sont notamment Jordan Genten, Lucas Cartelle, Justin Mollers ou Antoine Nicolaï.