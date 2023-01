La légende russe Alexey Smirnov, onzième joueur mondial dans les années 2000, avait fait le déplacement sur les bords du lac avec aussi le sympathique Yannick Vostes (A6) et De Cleene (B4). Soyons clairs, il n’y a pas eu match et le score de 0 à 5 qui sanctionne la rencontre traduit juste la différence de niveau. "J’ai eu la chance de jouer Smirnov sur le deuxième match", relate le local Guillaume Lerho. "Le match était à enjeu et il a joué le premier set à fond. J’ai fait illusion pendant trois points ! Avec lui, c’est un autre sport. C’est le service qui m’a le plus impressionné. Mais tout est irréel. L’anticipation, le placement de balle, la puissance…"

Après, Smirnov a levé le pied et donné du spectacle pour amuser le public. Et vraiment, le Russe, qui pour rappel totalise deux participations aux Jeux Olympiques, a été partant pour régaler le public. La preuve, une fois le score acquis: il a accepté de jouer contre Pierre Jenchenne pour épater la galerie. Les 150 personnes présentes ont savouré. "Autant de monde, ça n’était plus arrivé depuis 1995 et le match contre la Villette Charleroi alors que Robertville évoluait en superdivision", précise notre interlocuteur. "La buvette a vraiment bien fonctionné. La satisfaction est aussi qu’une bonne partie des spectateurs n’était jamais rentrée dans notre salle de ping."

Bref, une soirée propagande pour le tennis de table. Le comité de Robertville a aussi prouvé de quoi il est capable et c’est de bon augure pour les festivités qui s’annoncent pour les 50 ans du club.