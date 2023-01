P2C : Olivier Laffineur bientôt de retour à Sart pour « tenter de goûter à la P1 »

"Avec mon travail, ce n’est pas simple d’assurer le rôle de T1", justifie-t-il. "Je dois à présent travailler trois dimanches sur six et il faut systématiquement que je trouve un arrangement. J’ai aussi une vie privée et j’estime que je ne passe pas assez de temps avec ma famille. J’ai donc prévenu le comité que je ne souhaitais pas poursuivre en tant qu’entraîneur principal. Je suis déçu de devoir arrêter, d’autant que c’est Sart qui m’a donné l’occasion de devenir T1."

Rudy Siebenbour ne quitte pas tout à fait Sart puisqu’il a accepté de rester dans le staff en tant qu’adjoint d’un certain… Olivier Laffineur. Ce dernier sera donc bientôt de retour dans un club qu’il connaît parfaitement. Il a, par le passé, dirigé les Vert et Blanc durant deux saisons, les menant même de la P3 à la P2. C’était avant l’ère Modafferi.

« Vu que c’était Sart… »

"Sart est venu vers moi il y a une grosse semaine suite au départ de Rudy. C’est d’ailleurs lui qui a avancé mon nom", précise le futur coach sartois. "On s’est rencontré pour discuter et j’ai pris ma décision ce mardi. C’est un club que j’apprécie, les installations sont magnifiques, il y a une bonne base de travail et je connais le comité."

Le "grand Oli" va donc quitter Franchimont après huit années passées à sa tête. La surprise est de taille et le principal intéressé s’en explique.

"Si ça avait été un autre club que Sart, je n’aurais même pas réfléchi et j’aurais directement décliné. Mais vu que c’était Sart, ça changeait un peu la donne. Si je ne le faisais pas maintenant, peut-être ne l’aurais-je plus jamais fait. À Franchimont, on était peut-être tombé dans une certaine routine. Et puis, je n’ai plus senti le club à 100% derrière son entraîneur. Cette décision permettra peut-être de donner un petit coup de fouet à tout le monde. Et puis, à Sart, je serai secondé par Rudy qui va rester avec moi. Travailler avec un adjoint a aussi pesé dans ma décision."

En rejoignant une équipe habituée au top 3, l’actuel mentor des 600 peut nourrir certaines ambitions. "Les objectifs du club restent les mêmes: intégrer les jeunes et continuer à progresser. Il aimerait aussi goûter un jour à la P1 et c’est une petite carotte pour tout le monde", conclut-il.