Selon les informations de Foot Mercato, en effet, Edward Still va bientôt pouvoir compter sur les talents d’Ibrahim Diakité (19 ans). Le latéral droit évoluait jusqu’ici avec l’équipe B de la formation française, où il a signé un premier contrat pro portant sur trois saisons, annonce Foot Mercato. C’est donc sous forme de prêt que le Guinéen devrait arriver chez les Pandas. Une transaction "de frères" puisque le coach de Reims, 10e en Ligue 1, n’est autre que… Will Still.

De son côté, Sambou Soumano, prêté par Lorient mais peu utilisé, ne restera pas à Eupen. L’attaquant va être cédé jusqu’en fin de saison à un autre club, annonce la presse française.