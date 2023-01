Le Stembertois Benjamin Thomé (Visé) a fêté sa première titularisation de la saison contre Mandel : « Je suis une boule d’énergie mais je suis parvenu à rester calme »

Dimanche dernier, José Riga a tenu à poser un geste fort en titularisant le jeune Stembertois Benjamin Thomé lors de la réception de Mandel United. Le gardien (21 ans) n’avait plus disputé le moindre match avec l’équipe première depuis le 30 avril dernier, ce qui ne l’a pas empêché de signer la première clean sheet de sa carrière au plus haut niveau. Il nous raconte cette folle semaine avec détachement… et ambition.

Benjamin, comment avez-vous appris votre titularisation ?

Normalement, je devais déjà être titulaire à Knokke, mais nous avons appris le report du match au moment de notre arrivée à la Côte. Tout le monde était déçu, mais je l’étais certainement un petit peu plus, car il s’agissait de mon premier match de la saison alors que tous les autres avaient l’habitude de jouer. Se déplacer, se préparer et faire demi-tour: je n’avais vraiment pas de chance. J’ai repris l’année en m’entraînant avec la même intensité et samedi, l’entraîneur m’a convoqué en compagnie de Max (Mignon). C’est à cet instant que j’ai appris que j’allais disputer la rencontre face à Mandel United. C’était une belle surprise, car même Gaston Lejeune n’était pas au courant de cette décision.

Vous souvenez-vous de votre dernier match comme gardien numéro un ?

Oufti… (sic) Je dirais contre Dessel, juste avant le Covid. Ah non, vous avez raison, j’ai aussi joué le dernier match de la défunte campagne… contre Dessel également. Pendant ce temps, j’ai disputé plusieurs rencontres avec la réserve et quelques amicaux en début de préparation avec l’équipe première. Ce n’est pas le même rythme, mais cela m’a quand même permis de garder mes réflexes.

Parlons du match de dimanche dernier. Étiez-vous plus stressé que d’habitude ?

Je n’ai pas changé ma préparation, car tous ceux qui sont convoqués se mettent dans les meilleures dispositions pour jouer. J’ai un peu ressenti de pression, mais je me suis senti mieux après avoir capté mon premier ballon à l’échauffement.

Vous semblez encore très calme maintenant…

Le match est fini, je suis tranquille… En théorie, je suis une boule d’énergie et on m’a souvent reproché d’être trop nerveux, de trop bouger. Gaston m’a dit de rester serein, de pas vouloir trop en faire. J’ai essayé d’appliquer ses conseils, tout comme ceux de Max. Franchement, c’est un gars génial. Il n’a pas râlé après la décision du coach. Au contraire, il m’a encouragé et conseillé, notamment en me demandant de rester bien concentré après notre ouverture du score. C’est très rare de voir un joueur avec une telle attitude dans le football de haut niveau.

Vous avez signé une prestation impeccable avec, en prime, une belle sortie à l’heure de jeu.

Je n’ai pas eu grand-chose à faire, mais je devais rester vigilant car les Flandriens jouent très vite vers l’avant, ce qui m’a parfois obligé à évoluer très loin de ma ligne de but. Finalement, je n’ai eu qu’un vrai arrêt à réaliser. Je vois l’attaquant (Rucquois) filer vers le but, mais je ne sors pas car je me dis que, dans ce cas, je ne pourrais pas éviter la collision. Thomas (Englebert) emmène très bien l’adversaire sur le côté et c’est à ce moment que je me couche pour bien fermer mon premier poteau.

Comment envisagez-vous la suite ? Retourner sur le banc serait une grosse déception…

Je serais déçu de retrouver une place de réserviste, mais l’entraîneur m’expliquerait alors sa décision. Je vais montrer à l’entraînement qu’il faut compter sur moi, mais les trois gardiens de Visé ont des qualités. Arthur (Cremer) aura encore besoin de temps pour retrouver ses sensations après sa grave blessure, mais nous pouvons tous postuler à cette place de numéro un. Notre plus grande force, c’est qu’il y a une excellente ambiance dans le clan des gardiens.