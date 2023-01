Joseph Gaillard (Espoir Minerois): « Léon Generet, le sage qui tempérait ma fougue »

"Nous étions vraiment dans une spirale négative, nous manquions de chance et sommes plusieurs fois passés à côté de points que nous méritions. Quand rien ne tourne…" Si les Miniers et leur coach Gino Piol ont normalement fait ce qu’il fallait depuis lors pour ne pas être concernés par la lutte pour le maintien, le tour final paraît aujourd’hui presque inaccessible. "Cela passerait par le gain de la troisième tranche. Ça semble compliqué mais il faut y croire. En tout cas, on a la qualité dans le noyau pour le faire."

Et qu’ils parviennent ou pas à finir en beauté dans les prochaines semaines, les Thimistériens sont presque déjà contraints de songer à la saison à venir. "Notre idée, c’était de voir comment allaient se passer les prochains matchs avant de nous prononcer. Mais on va tout de même commencer à voir les joueurs et le staff dans les jours qui viennent car on constate que ça bouge déjà dans les autres clubs." En ce qui concerne l’équipe B, le T1 Francesco Dell’Aquila avait annoncé il y a plusieurs mois que cette saison, sa septième, serait sa dernière. "Là, comme nous étions au courant, nous avons déjà eu des contacts avec certains coachs mais rien n’est officiellement décidé actuellement."

Toutes ces considérations ont, en plus, été éclipsées en ce début d’année par une tragique nouvelle: le décès de Léon Generet, l’un des plus emblématiques bénévoles de l’Espoir. "Léon, c’était la mémoire du club. Il connaissait tout et se souvenait de tout. Il avait par ailleurs un rôle de modérateur et se révélait souvent de très bon conseil. C’était un peu le sage qui tempérait ma fougue. C’est une perte énorme pour notre club. C’est encore à valider mais nous allons probablement renommer notre tournoi de mai en son honneur", termine quelque peu ému Joseph Gaillard.