Fusion à Pepinster: « Nous allons nous battre pour maintenir Cornesse en vie »

"Cela m’embête de lire que nous allons fusionner. Dans le comité, nous sommes plusieurs jeunes de 25, 30 ans. Et nous voulons tous que le club de Cornesse continue d’exister, sans perdre notre âme en fusionnant. Tout le monde s’amuse bien et veut poursuivre l’aventure. Si la fusion se fait malgré tout, ce sera sans nous, même si je n’ai aucun problème avec les gens de Soiron et l’Entente Pepine. Ils n’auront pas de renfort de notre part. Nous voulons rester indépendants, avec nos installations et notre équipe première. Nous ne demandons rien d’autre que de continuer comme cela", poursuit le dirigeant.

« Le projet est bien pour les jeunes »

Pour rappel, à deux pas du hall du Paire, le futur pôle sportif comprendra quatre terrains, dont deux naturels et deux synthétiques, pour adultes et juniors. Entre les deux grands terrains, on retrouvera le bâtiment dédié au football avec des vestiaires, des locaux techniques et, à l’étage, une cafétéria avec vue sur l’ensemble du site.

"Le projet est bien pour les jeunes, il est nécessaire, attention je ne le critique pas à ce niveau. Mais je m’interroge aussi sur ce qu’ils vont faire à 18 ans, puisque nous passerons de cinq à deux équipes sur la commune", commente Hervé Michels, qui ne souhaite pas changer d’endroit. "Nous ne voulons pas changer de terrain ! Comment s’y retrouver avec plusieurs clubs ? Puis, nous aimons avoir notre endroit à nous, fermer la buvette tard. Garder notre âme…"

Mais dès lors, pourquoi n’avoir rien dit plus tôt, alors que le Collège de Pepinster planche sur ce projet entre la rue de la Paix et la rue Laurent Mairlot depuis… 2016 ? "Je l’ai dit une fois à Michel Legrand (NDLR: l’échevin des Travaux, investi dans le comité à l’Entente Pepine). Il m’a sorti le papier signé… Bon. La Commune ne nous dit pas grand-chose d’autre. La réunion de présentation ? Mon secrétaire y était, il a écouté, voilà."

« Proche et loin à la fois »

La suite, c’est déjà bientôt, puisque le début du chantier pourrait commencer dans un an, pour aboutir en 2025. "C’est proche et loin à la fois. Ce qui est sûr, c’est que nous allons nous battre pour maintenir Cornesse en vie ! C’est un vrai club villageois, à l’ancienne", poursuit le président, qui conclut sur Dominique Monville : "Aujourd’hui, elle a intégré la liste du bourgmestre (NDLR: Philippe Godin) et est responsable de la Régie Communale Autonome ! Tout cela, ce sont encore des petits arrangements politiques…"