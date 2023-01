Avec pas mal de joueurs de l’équipe A sur le terrain et Steve Paquay, le coach de la P3, sur le banc, ils ont tenu parole. Pour le club, le résultat n’était clairement pas prioritaire. "L’important c’était d’essayer des choses et de donner du temps de jeu aux joueurs qui reviennent de blessure, reconnaît Maxime Chanson, le coach de la P4 qui a joué tout le match. Face à une belle équipe de Chevron, on a dominé les vingt premières minutes et on s’est créé quelques possibilités mais on a vu que les joueurs manquaient de confiance et n’osaient pas prendre leurs responsabilités."

En face, Chevron s’est montré bien plus solide. Les gars de Sébastien Grosjean ont pris le match au sérieux et ont logiquement ouvert le score, peu après la demi-heure. Sylvain Craninx d’une frappe croisée ouvrait les hostilités avant que l’attaquant, Pascal Sternon ne double la mise sur une action bien construite.

Un gardien de 16 ans

"On a fait une première mi-temps solide, se réjouit le coach stoumontois. J’ai beaucoup apprécié l’attitude et la combativité de mes hommes. Ils ont appliqué à la lettre ce qui leur avait été demandé."

Un esprit qu’ils ont gardé tout au long du match et qui leur a permis d’émerger avec un troisième but, dans les arrêts de jeu, signé Tom Bastin.

Autre satisfaction, la prestation cinq étoiles du jeune u gardien Tommy Evrard (16 ans), qui s’est illustré à plus d’une reprise, notamment en stoppant un penalty. "Il a réalisé un excellent match en sortant quelques beaux arrêts, se réjouit son coach, qui annonce qu’il sera aussi dans les buts pour le prochain match, à Stavelot B. " C’est un nouveau championnat qui commence pour nous avec cette troisième tranche en ligne de mire. Si on joue avec le cœur, comme ce dimanche, on peut réaliser de belles choses. "

Voilà un beau challenge qui s’annonce pour les Chevronnais. Pour les Spadois aussi, mais surtout pour l’équipe A.

Spa B 0 – Chevron 3

Arbitre: M. Lahaye.

Cartes jaunes: Delneuville, Parmentier, Emonts-Botz, Ga. Jamotte, Lahaye.

Buts: S. Craninx (0-1, 35e), P. Sternon (0-2, 43e), T. Bastins (0-3, 90e).

SPA B: Cocquyt, Parmentier, Schartz (61e Schyns), Chanson, Formation, Duckers (57e Heindrichs), Schmitz, Emonts-Botz, Gagban, Ga. Jamotte, Ge. Jamotte (46e Lejeune).

Chevron: Evrard, Hansenn, Delneuville (46e Grégoire), S. Craninx, Heine, Tombeux (65e Bastin), Q. Craninx, Giuliana (75e Lahaye), Ba (83e Colin), Dodet, Sternon.