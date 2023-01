Photos: l'Espoir Minerois B "trop fragile derrière" pour espérer mieux face à Harzé

"C’était une belle première mi-temps où on n’a pratiquement rien concédé à notre adversaire" estime le coach de l’Espoir Minerois B Francesco Dell’Aquila. "On aurait d’ailleurs pu et même dû inscrire un deuxième but." Probablement secoués par leur entraîneur à la pause, les joueurs de Harzé revenaient des vestiaires avec un état d’esprit beaucoup plus incisif et mettaient directement sous pression l’arrière-garde mineroise.

Résultat des courses: Linder égalisait après trois petites minutes en seconde période. Les locaux tentaient de réagir mais peinaient à amener un réel danger dans le rectangle adverse.

Dans le même temps, les Harzéens prenaient petit à petit le contrôle de la rencontre et finissaient par émerger dans les dix dernières minutes de jeu.

« Il y avait la place… »

"On a été beaucoup trop fragiles derrière lorsqu’ils ont commencé à nous presser plus haut. Les deux premiers buts qu’on encaisse résultent d’ailleurs de pertes de balle plus qu’évitables. C’est frustrant car il y avait vraiment la place pour faire mieux aujourd’hui." Suite à ce revers, les Minerois sont toujours 11e au classement général. Ils se rendront la semaine prochaine à Melen B (13e avec 4 points de moins) pour un match qui pourrait constituer, en cas de victoire, un grand pas supplémentaire vers un maintien en P3. De son côté, Harzé solidifie encore sa place dans le top 5 et peut plus que jamais rêver de tour final.

Esp. Minerois B 1 – Harzé 3

Arbitre: M. Melotte

Cartes jaunes: Plunus ; Poncelet, Cabo, Milcamps.

Buts: Marino (1-0, 6e), Linder (1-1, 48e), Delgoffe (1-2, 81e), Limet (1-3, 87e).

LA MINERIE B: J. Velghe, Ernst (88e Longaretti), Dovifat, Toussaint, Plunus, Frère, Querinjean (65e Laaraj), Anounou (78e Sgarlata), Reale, Marino (72e Denooz), Khalid.

HARZÉ: Tournadre, Gueders (71e Léonard), Pavier, Rousselle, Linder, Milcamps (90e Collignon), Poncelet (65e Cabo), Limet, Delgoffe, Thys (88e Atta), Lognoul.