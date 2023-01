Les buts: C. Toumi (0-1, 30e), F. Rings sur pen. (1-1, 73e), L. Hermann (2-1, 82e), F. Rings (3-1, 86e).

Heusy B a ouvert le score et a hérité de nombreuses occasions mais n’a pas pu tuer le match. Et lorsque l’arbitre leur a refusé un "penalty flagrant" aux dires des deux coaches, le match a basculé. "Surtout que sur le contre, il siffle un penalty pour Waimes, s’insurge le T1 Heusytois, Jean-Claude Léonard. C’est vraiment frustrant pour les jeunes qui sont venus nous dépanner." Son confrère, Éric Heuse reconnaît qu’il s’agit d’un tournant du match. "On marque le penalty et ils prennent un coup sur la tête. Mais ce qui est dommage, c’est qu’on nous fait jouer un 8 janvier alors que beaucoup de joueurs sont en blocus et qu’ils privilégient logiquement leurs études."

Bullange 5 – Jalhay B 0 (Forfait)

Jalhay B n’avait pas assez de joueurs et a dû déclarer forfait, permettant ainsi à Bullange d’empocher les trois points qui lui permettent d’intégrer le top 3.

"J’avoue que ce forfait ne me dérange pas trop, rigole le mentor de Bullange, Raphaël Lognoul. Vendredi c’était le souper de Noël en équipe et hier l’anniversaire de deux de mes joueurs. Je ne suis pas sûr qu’on était dans les meilleures conditions pour aborder ce match."

Côté Jalhay, l’entraîneur Serge Soriès regrette de devoir jouer si tôt en janvier.

"J’ai beaucoup de joueurs qui sont en kot à Liège et qui étudient en ce moment" signale-t-il à l’heure de justifier ce forfait de début d’année.