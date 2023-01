Les confidences de Marcin Gdowski, futur coach de Xhoffraix : « On visera la montée en P2 »

Pour rappel, l’objectif de l’ex-joueur de l’AS Eupen notamment, était de devenir entraîneur principal, après six belles passées à Ster-Francorchamps en tant que T2.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que Marcin, qui a reçu quatre opportunités concrètes, a suscité les convoitises. "Le projet de Xhoffraix était celui qui me correspondait le mieux", explique-t-il. "Pour ne rien vous cacher, mon but était d’entraîner à un échelon supérieur, mais le comité xhoffurlain a su me convaincre, il est très ambitieux. L’objectif principal sera de jouer la tête en P3 et de monter en P2 dès 2024."

L’ex-buteur, aujourd’hui âgé de 43 ans, connait évidemment bien son prochain club, puisqu’il y a évolué durant trois années. "Ce sera comme un retour à la maison, je connais encore beaucoup de monde dans ce club et ce nouveau challenge va m’aider à progresser dans ma carrière d’entraîneur. Je pense réellement avoir fait le meilleur choix."

« Le tour final avec Ster »

Mais le futur T1 ne partira-t-il pas avec certains regrets, de Ster-Francorchamps ? "Bien sûr, cela m’aurait beaucoup plu de prendre la place de T1 ici mais dans le monde du football, il faut savoir tourner la page. J’ai appris beaucoup avec Vincent Heins et je n’ai aucune animosité envers les dirigeants sterlains qui ont pris leur décision. De plus, je ne possède pas le diplôme pour coacher en P1, et cela compliquait la tâche ici."

Mais avant son départ pour "de nouvelles aventures", celui-ci nourrit encore des ambitions avec son club actuel. "Je reste le T2 de Ster jusqu’en fin de saison. Notre objectif reste d’atteindre le tour final, et je vais tout donner pour rendre à ce club ce qu’il m’a donné."