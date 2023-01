Chevron voudrait la P3, « un nouvel entraîneur et un terrain de plus »

"Nous avons un comité large de 12 personnes et nous avons tous l’ambition de faire monter le club. Nous ne souhaitons pas nous éterniser en P4."

Pour cela, le club devra se renforcer, en joueurs mais aussi au niveau du staff. Car si le duo Grosjean-Depreitère fait de l’excellent boulot, le président voudrait un nouvel entraineur pour la saison prochaine. "Nous avons quelques contacts dont deux dans la short list, mais nous prendrons la décision avec l’ensemble du comité. Le noyau est en train de se reformer avec 2 joueurs essentiels qui vont rentrer d’Erasmus (Léonard et Degrosonay) et qui vont nous aider pour la troisième tranche. Mais nous allons encore renforcer pour jouer le titre la saison prochaine. C’est essentiel pour garder nos jeunes."

Un deuxième terrain ?

Les jeunes c’est le deuxième chantier de l’homme fort du club. "Nous avons actuellement une équipe U16 et nous aimerions en inscrire une U12 et une U14. Et pour cela, nous avons un troisième chantier, celui de construire, à court terme, un deuxième terrain. C’est primordial pour la qualité des entraînements."

Si le club a évolué par le passé dans les séries luxembourgeoises, personne ne souhaite plus quitter Liège. "On restera dans la Province car le niveau est meilleur et cela nous permet d’avoir quelques beaux derbys avec notamment Stavelot B, Ster-Francorchamps B et Malmedy B."