AS Eupen: ce n’était vraiment pas le bon week-end pour laisser échapper un point

À l’heure d’écrire ces lignes, Eupen, 13e avec 19 unités, compte autant de points que Malines (14e) et un seul de plus que Courtrai (15e, 18 pts). La zone rouge, elle, est composée d’un trio qui se rapproche dangereusement: Ostende (17 pts), Zulte-Waregem (16 pts) et Seraing (14 pts).

Le succès serésien à Ostende permet aux Metallos de Jean-Sébastien Legros de continuer à y croire malgré leur défaite de fin 2022 contre Eupen, alors que la victoire de Zulte-Waregem contre Malines lance parfaitement les gros renforts que sont Ruud Vormer et l’unique représentant de la Communauté germanophone de Belgique: Christian Brüls, qui a rejoint Zulte cet hiver.

Bref, tout reste à faire pour les Eupenois et un point de plus ou de moins fera probablement la différence au moment de désigner les descendants en fin d’exercice.

"Cette défaite est assez frustrante car on savait que le match pouvait se décider sur des phases arrêtées" analysait le défenseur eupenois Boris Lambert, qui croyait en la victoire des siens après sa belle ouverture du score de la tête, juste avant la pause (1-0).

"Ce qui est dommage aussi, c’est qu’on a eu l’opportunité de tuer le match et de faire 2-0 (NDLR: grosse occasion de Stef Peeters à la 53e, mais énorme sauvetage de Koffi)." Derrière, c’est Charleroi qui a égalisé avant que Damien Marcq ne se faufile dans le rectangle pour planter le 2-1 de la tête en toute fin de partie. Le Carolo s’était parfaitement glissé entre Lambert et Prevljak pour envoyer le cuir entre les jambes de Lennart Moser.

« Réagir face à St-Trond »

"On doit analyser les images" disait Boris Lambert samedi, expliquant que ce genre de situation peut se présenter, qui plus est lorsque l’équipe joue la zone. "Mais tout n’est pas à jeter. Un point aurait fait du bien au vu du match, mais on doit continuer à travailler car il reste beaucoup de matches. Dont le prochain, à nouveau à domicile, samedi face à Saint-Trond. Ça va finir par payer !" assure le patron de la défense frontalière.