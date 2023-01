Dimanche, contre Chevron, il a retrouvé une place dans l’axe de la défense spadoise et son brassard de capitaine, après plus de trois mois d’absence. Si la défaite était au bout avec trois buts encaissés, l’essentiel était de retrouver le terrain après une si longue absence. "J’avoue que c’était compliqué sur un terrain gras pour un match de reprise, dit-il. On n’arrivait pas à construire le jeu mais je suis content d’avoir pu tenir nonante minutes."

S’il n’a pas joué ces derniers temps, c’est pour une bonne raison. "Je suivais des cours du soir pour devenir pompier volontaire et cela tombait tous les mardis et jeudis. Comme je ne pouvais pas m’entraîner, je ne pouvais pas jouer les dimanches."

« Un rêve d’enfant laissé de côté »

Mais maintenant que les cours sont terminés, Adrien est redevenu disponible pour son entraîneur, qui en aura bien besoin dans cette dernière ligne droite. Moins pour la P4, bien plus pour sauver la P3.

"L’objectif de cette fin de saison d’aider l’équipe première à s’en sortir. Les noyaux A e B s’entraînent ensemble et l’entraîneur nous a dit qu’il prendrait les meilleurs. Je ne sais pas si j’en ferais partie, mais je suis à sa disposition s’il a besoin de moi. En tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même."

Comme il le donnera aussi bientôt en interventions comme pompier volontaire. "C’est un rêve d’enfant que j’avais laissé de côté vu les différentes obligations mais qui se réalise petit à petit", conclut avec le sourire celui qui travaille actuellement comme gestionnaire de production.