À 47 ans, l'ex-gardien du Standard Dimitri Habran a joué en D2 ACFF ce dimanche: "Je prends toujours autant de plaisir!"

"J’ai appris samedi que je devais me tenir prêt, je suis donc resté bien calme à la maison. Cela m’a été confirmé dimanche matin et j’étais donc prêt à faire mon maximum pour aider l’équipe" détaille Dimitri Habran.

Après plus d’un an sans jouer le moindre match à enjeu, le deuxième gardien des pensionnaires de D2 ACFF a été l’auteur d’ une prestation remarquable et remarquée, comme le souligne son coach.

"Dimitri a une personnalité attachante. Il est incroyable en tant que gardien et c’est un exemple de longévité. Il savait que les conditions seraient difficiles face à Tubize mais il a répondu présent. Il a fait plusieurs arrêts déterminants, c’était le meilleur disonais sur le terrain" dixit Christophe Kinet.

Du haut de son mètre septante-huit (et de ses 47 ans !), le dernier rempart garde sa motivation intacte et envisage de jouer encore quelques années, si le corps continue à suivre. "C’est vrai que j’ai fait quelques beaux arrêts mais c’est mon job d’empêcher l’adversaire de marquer. J’aurai préféré être moins bon et qu’on gagne ce match" précise-t-il avant d’évoquer ses courbatures. "Après le match, j’ai un peu mal partout mais après deux bières, ça passe (rires). Je joue encore au mini-foot en D1 (Futsal Procolor Bibi Liège) et mon boulot qui est assez physique me permet de garder la forme. Cela fait cinq ans que je suis à Dison et je m’y sens comme chez moi. Tant que le plaisir est là, je reste motivé. Si je sais jouer jusqu’à 50 ans, je le ferai."