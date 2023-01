À l’instar des deux confrontations du précédent championnat, le duel (de reprise) programmé ce dimanche s’est également soldé sur le même score de parité (1-1).

"On s’attendait à une rencontre compliquée", disait Gaëtan Englebert au terme des débats.

"Il était difficile de trouver les espaces libres sur ce petit terrain et le vent a provoqué du déchet dans notre jeu. Nous sommes un peu frustrés parce que nous avions réussi à ouvrir la marque, ce qui constitue toujours un avantage non négligeable dans ce genre de rencontre."

Comme la saison passée également, sur ce même terrain, Jérémy Perbet s’était employé à faire parler ses immenses qualités de buteur pour mettre le RFCL sur le velours peu avant l’heure de jeu. Mais comme la saison passée aussi, Winkel a trouvé les ressources, et rapidement, pour revenir à la hauteur de son adversaire.

"Je ne sais pas si ce sont les fameuses 5 minutes qui suivent un but, mais il y a eu un relâchement coupable de notre part après le but d’ouverture", reconnaissait Benjamin Van den Ackerveken, titularisé dans un jeu de chaises musicales qui voyait Bustin suppléer D’Ostilio, finalement forfait, sur le flanc gauche et VdA lui-même occuper la place axiale de son équipier.

"S’il a cherché à gagner du temps pendant tout le match, Winkel a montré un peu plus de révolte et d’agressivité que nous à 0-1. Nous avions encore la possibilité d’inverser la tendance dans la dernière demi-heure en profitant de nos occasions, même si elles n’étaient pas franches. C’était un déplacement compliqué et c’est peut-être un bon point. Mais nous sommes déçus car on veut toujours gagner, et nous étions occupés à le faire !"

Winkel 1 – Liège 1

Arbitre: M. Windels.

Carte jaune: Perbet.

Buts: Perbet (0-1, 56e), Dujardin (1-1, 63e).

WINKEL: N. Kudimbana, Van Marcke, Reuse, Dauchy, Verhooghe, Dujardin, Sula, Bendianishvili, Caufriez (66e Dewaegemaeker), Clyncke (90e+3 Dewaele), Vandendriessche (90e+1 B. Kudimbana).

RFC LIÈGE: Debaty, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Merlen, Loemba (76e Reuten), Mouhli (82e Mouchamps), Prudhomme (64e Cavelier), Mputu (76e Panepinto), Perbet.