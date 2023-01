Vincent Heins après Ster-Melen (0-0): « Un vrai match de reprise mais on aurait dû faire beaucoup mieux… » (photos)

Les Sterlains démarraient pourtant le pied au plancher, puisque dès la 2e minute de jeu, un coup-franc de l’ex-Melinois Crisigiovanni trouvait Ndofunsu, dont la frappe passait à côté de la cage du portier Gohan Piron.

Melen réagissait cinq minutes plus tard, mais la tentative puissante de Demelenne des 20 mètres était parfaitement détournée par le keeper local Julien Crespin.

La plus belle occasion du match tombait à la 8e. Le Sterlain Thomas Scheffer se présentait seul devant le gardien Piron mais faisait le mauvais choix en tentant de le dribbler. Sur un terrain difficile, celui-ci s’emmêlait les pinceaux et loupait une opportunité trois étoiles.

Plus grand-chose à se mettre sous la dent par la suite, si ce n’est un coup franc de Crisigiovanni qui passait largement au-dessus du but de Crespin, ou encore une reprise dévissée du Melinois Lionel Demelenne, sur un centre précis d’El Boussetaoui.

« Incompréhensible »

"C’était un vrai match de reprise, il n’y a pas grand-chose à en retenir", résumait Vincent Heins, le T1 de Ster-Francorchamps.

"On aurait dû faire beaucoup mieux, mais avec deux entraînements dans les jambes et sur un terrain lourd et rempli de faux-rebonds, c’était vraiment compliqué. Je me demande toujours pourquoi on nous a fait jouer aujourd’hui, puisque les deux clubs s’étaient mis d’accord sur un report de ce match début février. D’après le CP, la rencontre devait se disputer avant la fin de la 2e tranche, c’est incompréhensible puisqu’Elsaute l’a d’ores et déjà remportée."

Le coach visiteur Santo Ventura était lui satisfait de ce point. "Même si nous n’avons pas su créer énormément d’occasions, nous étions plus forts que Ster", lâchait-il.

"C’est de très bon augure, en jouant de la sorte, nous parviendrons à nous sauver", dixit le T1 de la RAMM.

Le match: Ster-Francorchamps 0 – Melen 0

Arbitre: M. Mager

Cartes jaunes: Lambrechts ; Leroy, Gonera, Keita.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Ndofunsu, Wangermez, Thelen, Calisgan (60e Dardenne), Gilis, Delhez (68e Raskin), Restiglian, Crisigiovanni (68e Boreio), Scheffer.

MELEN: Piron, Dumoulin, Leroy, Henke (92e Mottoulle), El Boussetaoui, Demelenne, Gonera (87e Rodriguez), Memeti, Yumasak, Mascolo, Keita (65e Domingos).