Évolution du score: 10e: 19-11, 20e: 29-21 (10-10), 30e: 42-37 (13-16), 40e: 62-53 (20-16).

BC VERVIERS B: Reynders 2, Lierneux 9, Désert 5, Pitz 7, Domken 5, Lerho 5, Mahiat 6, Demez 10, Gusbin 0, Buscicchio 7, Steeman 6.

Match de championnat décalé pour les Verviétois – privés de Fassotte blessé à l’épaule – qui ont presté un "service minimum" face à la faible équipe de Prayon-Trooz.

"On retiendra la victoire dans ce qui pouvait être un vrai match piège", estime Bruno Dagnely, le coach verviétois. "Les joueurs ont fait ce qu’il fallait pour empocher l’enjeu. Ce n’est pas facile de jouer après les fêtes et en plein dans un mois perturbé par les examens pour nos étudiants."

Si le BC Verviers B avait d’emblée affiché de belles dispositions offensives dans le premier acte (19-11), le rendement en zone de concrétisation chutait rapidement par la suite. La précision manquait effectivement avec un taux de réussite à 2 points sous la barre des 50% mais surtout avec un piètre 3 sur 19 à 3 points et un pauvre 11 sur 19 aux lancers francs. Conséquence, un seul joueur dans le double chiffre et un danger longtemps présent avec un marquoir qui affichait 42-37 à la demi-heure.

Il faudra sans doute élever un peu le niveau de jeu au moment de recevoir Alleur C la semaine prochaine pour espérer aller chercher un nouveau succès et conforter un peu plus encore la seconde place actuelle.