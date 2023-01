Évolution du score: 10e: 21-19, 20e: 42-37 (21-18), 30e: 56-51 (14-14), 40e : 70-62 (14-11).

CASINO SPA: Grisard 9, Bertholet 4, Midrez 21, Libert 0, Bosmans 4, Schopges 19, Fabry 10, Bertiaux 7.

HERVE-BATTICE C (+5): Schmitz 5, Slaviero 3, Lacroix 10, Bollette 9, Remy 14, Deru 2, Wera 10, Renouprez 0, Vaessen 0, Kasongo 2, Magermans 2.

Le derby proposé par les quarts de finale de la Coupe de province a fait le plein dimanche matin dans la salle de la Fraineuse. Et le spectacle était rapidement au rendez-vous avec deux équipes très offensives et qui mettaient beaucoup d’intensité dans les échanges. Sociétaire de P1, Spa avait cinq points de handicap à refaire et se rapprochait une première fois de son hôte (4e: 10-12). "On savait que ce rendez-vous serait compliqué, les filles ont immédiatement fait preuve d’application avec un bon respect des consignes", apprécie Greg Jamar, le coach spadois. Mais les Herbagères - premières invaincues en P2 - avaient les armes pour rivaliser et repartir à 12-19. Nouvelle offensive locale et une première égalité (19-19) après huit minutes de jeu. On pouvait craindre un effondrement de Herve-Battice (25-19) mais les Jaunes rassuraient très vite leurs nombreux supporters (14e: 25-26) forçant le coach adverse à prendre un temps mort. Avec effet immédiat puisque Grisard et Midrez rentraient deux bombes qui remettaient les Bleues aux commandes au quart d’heure (31-26). Les échanges étaient ensuite aussi passionnés que serrés (18e: 37-34).

Le suspense perdurait avec un nouveau changement de leadership (23e: 44-46). À nouveau derrière la ligne des 6m75, Fabry et Bertiaux remettaient Spa devant (52-46). Tout restait à faire à l’entrée du money-time (64-62). "Heureusement qu’on a pu compter sur Midrez qui est allée chercher quelques lancers francs importants en fin de partie", conclut Greg Jamar qui amène une nouvelle fois ses troupes en demi-finale de la Coupe. Déception par contre pour Herve-Battice. "On est battu sur les shoots à trois points, sur des lancers francs qu’on donne trop facilement et par le jeu intérieur adverse", pointe Christophe Hauglustaine. "Des points sur lesquels j’avais pourtant attiré l’attention des filles..."

Photos: Spa et Herve s'affrontaient (c) l'Avenir

ABC Waremme B (+ 5) 39 - RBC Aubel 63

Évolution du score: 10e: 15-18, 20e: 21-32 (6-14), 30e: 30-47 (9-15), 40e : 39-63 (9-16).

RBC AUBEL: Lemmens 6, Fabry M. 6, Lahaye 2, Pesser 17, Vancraybex 18, Cornia 9, Fabry C. 4, Degraef 2.

Les Aubeloises n’ont pas tardé à refaire leurs cinq points de handicap - notamment grâce à trois triples de Cornia - pour déjà mener 15 à 18 au terme du premier acte. Les filles de Claude Ernotte défendaient sérieusement pour compter plus de dix points d’avance à la pause, un avantage qui continuait à grimper régulièrement par la suite tant Waremme B avait du mal à inscrire des paniers. En décomptant le handicap de départ, Aubel n’a réellement encaissé que 34 points dans cette partie. Qualification à la clé pour une demi-finale face à Spa.