Buts: Fankem (1-0, 15e), Otten (2-0, 55e), Gollac (3-0, 78e)

Un match peut parfois tourner sur une seule action. Que se serait-il passé si Weywertz avait pris l’avance dès la 8e minute ? Au lieu de terminer au fond, le ballon a fini sa course sur le piquet.

"Je ne pense pas que c’est le tournant du match mais ça l’aurait changé", reconnaît le mentor d’Emmels Benoît Lousberg. "Aujourd’hui, j’ai vraiment aimé la mentalité et il faut à présent confirmer. Chapeau aux deux jeunes Marlon Mausen et Jason Schoepges !"

"Pour moi, ce match résume assez bien notre saison. On manque d’efficacité devant et on a un mental défaillant", avance le coach de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Les premières minutes étaient bonnes, on touche le piquet et on se crée de belles occasions. Puis, après le 2-0, on s’est effondré petit à petit."

À noter que le T1 Benjamin De Vuyst, ainsi que son adjoint Antoine Evens, ne rempileront pas du côté de Weywertz. "Pour Antoine (Evens) et moi, il était clair qu’on faisait un an puis qu’on se retirait…" dixit le coach De Vuyst. Qui coachera Weywertz la saison prochaine ?

Waimes Faymonville 1 – Recht 4

Buts: Trillet (0-1, 15e ; 0-2, 25e), Mi. Krings sur pen (1-2, 55e), Ma. Krings (1-3, 81e), Collignon sur pen (1-4, 88e)

"On était fortement déforcé et, dans ces conditions, il est difficile de rivaliser avec une belle équipe de 2C", commente le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet. "On est pourtant bien rentré dans le match puis on fait deux bourdes et c’est 0-2. Malgré la situation, on doit s’accrocher et ne rien lâcher."

"On a eu deux périodes de flottement au début de chaque mi-temps. Ce match, on doit le tuer beaucoup plus tôt. On touche le piquet, la latte puis on a trois face-à-face avec le gardien", analyse son homologue Jérôme Stark. "Ces trois points sont importants pour avancer."