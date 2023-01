L’ex-offensif de Xhoffraix, devenu entraîneur et actuel T2 à Ster-Francorchamps, succédera à Sylvain Henrard. Ce dernier avait fait savoir en décembre dernier qu’il n’entraînerait plus la formation xhoffurlaine la saison prochaine.

Et, ça tombe bien, de son côté Marcin Gdowski comptait quitter Ster-Francorchamps (tout comme le T1 Vincent Heins, qui sera remplacé par Pascal Collin) et avait prévenu qu’il ne souhaitait plus se contenter d’un rôle d’adjoint. Le voilà à Xhoffraix, avec, déjà, un sacré défi en vue puisqu’il se dit que l’objectif sera de monter en P2, rien que ça !