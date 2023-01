Court succès de Butgenbach face à Xhoffraix, et top 3 à la clé !

La seule rencontre de P3D au programme ce dimanche s’est décantée après une dizaine de minutes de jeu lorsque Maxime Urbain donnait l’avance à Butgenbach. "Nous sommes bien rentrés dans le match en marquant d’emblée et en ne concédant que très peu d’occasions en première période" juge le T1 local Ludek Mach. À la 70e, Louis Bernard héritait d’une occasion cinq étoiles d’offrir le point du partage à Xhoffraix mais son envoi s’envolait au-dessus du but vide. "C’est vrai qu’ils ont eu cette très grosse possibilité mais dans le même temps, nous aurions aussi pu doubler la mise en contre" poursuit Mach dont l’équipe recolle au top 3 grâce à ce succès. Dans le chef du mentor xhoffurlain Sylvain Henrard, on estime tout de même qu’on aurait pu revendiquer mieux: "C’était mauvais en première mi-temps mais nous avons vraiment eu les opportunités pour revenir par la suite" analyse celui qui cédera sa place à Marcin Gdowski la saison prochaine (voir page 21).