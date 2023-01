La Calamine à dix après l'exclusion de Volont (75e) à Aywaille: "Savoir se contenter d'un point..."

Le premier acte offre peu d’occasions aux spectateurs de s’enflammer. Après une première alerte (14e) dans le rectangle calaminois, Mauclet, idéalement placé, oublie de cadrer (25e). Quelques minutes avant la pause, Bultot dévie habilement un centre de Lufuankenda mais Duisings sort le réflexe parfait.

"Durant cette première période, je trouve qu’on proposait un peu plus qu’Aywaille", analyse le mentor calaminois Alexandre Di Gregorio. "Après la pause, bien que réduits à dix, on a su tenir bon jusqu’à la fin. Dans l’ensemble, c’était un match assez équilibré et il a manqué le dernier geste des deux côtés. Mais je suis content de la mentalité et de la solidarité affichées par l’équipe. C’est un bon point et, même si on joue toujours pour gagner, il faut pouvoir s’en contenter."

De retour des vestiaires, les Aqualiens se montrent plus incisifs et prennent les échanges à leur compte. À la 51e, ils pensent faire sauter le verrou visiteur mais la frappe de Roland, déviée par un défenseur, termine sur la latte. La Calamine ne se contente pas de défendre et Bultot, à deux reprises (53e et 66e), loupe le cadre. Dans l’autre rectangle, ce sont Soto Munoz (56e et 74e) et Roland (80e) qui alertent un Rombach très inspiré. Bien que réduits à dix à quinze minutes du terme suite à l’exclusion de Volont, les Calaminois gèrent bien la fin de rencontre et arrachent assez logiquement le point du partage.

"Un match de reprise est toujours difficile", avance le coach aqualien Patrick Fabbri.

"On savait que cette rencontre allait se jouer sur des détails mais il nous a manqué cette petite justesse dans les vingt derniers mètres. C’est dommage car, avec un point, on n’avance pas au classement. Dans l’attitude et dans le contenu, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mon groupe. Il y a certes eu quelques petits déchets techniques mais pour le reste, la base est là, et ça, c’est positif. Je sens l’équipe concernée et les intentions sont bonnes."

La Calamine sans Remacle

À noter que, en plus de Cornet (suspendu), Cviko (examens) et Lazzari (blessé), La Calamine ne pouvait pas compter sur les services d’Islamovic, Joiris et Remacle, tous les trois en vacances. Avec toutes ces absences, le T1 Alex Di Gregorio avait pris place sur le banc, mais il n’est pas monté au jeu.

Aywaille 0 – La Calamine 0

Arbitre: M. Henrot

Cartes jaunes: Fondaire, Adib et Soto Munoz

Carte rouge: Volont (75e, 2j)

AYWAILLE: Deusings, Lacroix, Vinaimont, Adib, Soto Munoz (85e Porcaro), Delcourt, Fondaire, Famerie, Alima (74e Pianetti), Colson, Roland

LA CALAMINE: Rombach, Smits, Gerrekens, Hungs, Volont, Krhlanko, Ariz (85e Van Melsen), Lufuankenda, Bennane, Mauclet (80e Legenvre), Bultot (88e Hubert)