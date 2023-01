Christophe Kinet après le 0-2 à Dison -Tubize (photos): « Plus tu montes, et plus les erreurs se payent cash »

Les Brabaçons en remettent une couche et la minute d’après, c’est ce même Migliore qui a le deuxième but au bout du pied mais c’était sans compter sur le portier du Stade Disonais, en la personne de l’expérimenté Dimitri Habran. "David Rico-Garcia m’avait annoncé le matin que ça n’irait pas et j’ai donc accordé toute ma confiance à Dimitri. Il faut vraiment valoriser sa prestation qui a été remarquable, il a prouvé que j’avais fait le bon choix" dixit Christophe Kinet, le T1 disonais.

Les visités réagissent et il ne manque que quelques centimètres à Julian Demarteau pour rétablir l’égalité. Bien servi par Abdu Akdim, sa frappe s’écrase sur la transversale (12e).

Dison y croit et ne veut pas se laisser abattre, si bien que Guillaume Legros prend la direction du but adverse mais est stoppé (fautivement ?) dans la surface par le dernier défenseur (20e). Sur le contre, Tubize est tout proche de punir Dison, mais la frappe de Leite passe juste à côté du but local. Juste avant le repos, Arnaud Godard a l’opportunité d’envoyer un centre, pour trouver Legros seul au point de penalty, mais celui-ci est dévié in extremis en corner. Sergio Teruel en profite mais sa tête passe à côté de la cible.

« On vérifiera à la vidéo »

"C’est vraiment dommage: on n’a pas su profiter de nos temps forts. J’aurais aimé rentrer au vestiaire avec un partage mais on a manqué de réussite et l’arbitre a pris une décision en notre défaveur dans la surface, sur Guillaume. Je ne sais pas si c’était la bonne mais on reverra ça à la vidéo" confie le mentor de Dison.

En seconde période, avec deux splendides arrêts (49e et 57e), Habran garde son équipe dans la partie. Tubize gère son avance et comme Dison n’y arrive pas, les visiteurs les punissent à trois minutes du terme sur une double tentative de El Omari (0-2). "On a essayé de lancer toutes nos forces offensives dans la bataille et finalement le second but n’est qu’anecdotique. Je préfère avoir tenté de revenir au score et ne pas avoir de regrets" conclut Christophe Kinet.

Dison 0 – Tubize 2

Arbitre: M. Bertholet.

Cartes jaunes: Schillings, Manfredi, Clerbois ; Ouahouo.

Buts: Migliore (0-1, 3e), El Omari (0-2, 87e).

DISON: Habran, Clerbois (82e Manchigov), Biondolillo, Mara, Manfredi, Teruel (59e La Delfa), Schillings, Demarteau, Godard, Akdim, Legros.

TUBIZE: De Bie, Denayer, Ouahouo, Patris, Delhaye, Garlito Y Romo, Tepe, Lkoutbi (82e Aarab), Migliore (89e Afallah), Leite (66e Giusto), El Omari (91e Taroli).