Ça passe pour Amblève (P2C) qui élimine une P1 de la Coupe de province !

Au retour des vestiaires, les Fizois reprennent des couleurs et chassent la plupart des ballons en posant le jeu et se créant enfin des occasions dangereuses. Il faudra attendre la 64e pour voir un goal pour l’équipe à domicile par Mihesso, rentré quelques minutes auparavant, qui fait trembler les filets de la tête. 1-2, le score ne bougera plus. "En 1re mi-temps, nous étions en place et il y avait de l’application et de l’envie chez mes joueurs" analysait le T1 amelois Robin Demarteau, dont l’équipe devrait, via cette qualification en quart de finale de la Coupe de province, obtenir un ticket pour la prochaine Coupe de Belgique. "En seconde période, la fatigue s’est fait ressentir. Je reste cependant un peu déçu des changements rentrants qui n’ont pas apporté assez d’intensité. C’est un bon match de reprise et, maintenant, le but est de continuer à rester dans le bon wagon en championnat et confirmer notre bon début de saison. Nous avons deux matchs cruciaux dans les quatre prochaines semaines, nous devons continuer sur notre lancée."

Fize 1 – Amblève 2

Arbitre : Monsieur El Baraka

Cartes jaunes: Goenen, Heukemes, Demaerschalk, Meessen, Ledure

Carte rouge : Heukemes (75e, 2e jaune)

Buts : Heukemes (0-1, 17e), Zeimmes (0-2, 39e), Mihesso (1-2, 64e)

FIZE : Firquet, Sbaa (82e Mattiuzzi), Wynants (86e Zielonka), Eyckmans, Ki Vieira (48e Ledure), Demaerschalk, Reuter (57e Mihesso), Wagemans, Denruyter, Licour, Paulo Da Silva

AMBLEVE: Willems, Chavet, Jouck (55e Meessen), Ekissi, Hilgers (72e Wiesemes), Zeimmes (67e Keller), Roderburg, Felten, Heukemes, Goenen, Lemaire (46e Veithen)