Benoît Waucomont après Richelle-Sprimont (2-0): « Tant qu’on nous laisse gagner, on en profite ! »

Le premier quart d’heure est équilibré. Le jeu se concentre surtout dans le milieu de terrain. Si la suite de la première période continue sur le même rythme, l’équipe visitée prend la maîtrise du cuir à son compte, sans se créer de véritable occasion. Cette première mi-temps se clôture sur un insipide 0-0.

"J’ai entendu les arbitres se dire à la pause que c’était bizarre, qu’il ne se passait rien ! À la pause, j’ai dit à mes joueurs qu’il n’y avait rien de mal fait, mais qu’il fallait un peu de détermination dans le match", explique le coach richellois Benoît Waucomont. Les Bassimosans remontent sur le terrain avec la ferme envie de prendre l’ascendant. Cependant, ils se découvrent et les Sprimontois en profitent pour créer le danger dans le rectangle adverse. Le flanc offensif des Carriers, David Hernandez, exploite les espaces sur le côté gauche. Ce dernier voit d’abord sa frappe repoussée par le gardien local Alexandre Rausin dans les pieds de son coéquipier Andric Moukoko qui croit ouvrir le score, mais c’est sans compter sur une parade cinq étoiles de ce même Rausin (52e). Juste après, Hernandez frappe sur le montant du but de Rausin (57e).

À l’heure de jeu, Loris Meys riposte pour les Blancs, mais Peharpe s’interpose. Le feu follet des Jaune et Bleu David Hernandez voit son coup franc repoussé par Rausin.

Mauvaise soirée pour Peharpe

Sprimont laisse passer sa chance, et Richelle reprend la possession du ballon. À un quart d’heure du terme, Anthony Boulton reprend un centre de la tête, mais sa tentative est trop molle pour inquiéter (pense-t-on) le gardien Sprimontois Peharpe. Pourtant, celui-ci se troue et laisse échapper la balle entre ses jambes, permettant à l’ancien Aubelois d’ouvrir le score pour les Richellois. Cinq minutes plus tard, le malheureux Peharpe rate sa sortie. De quoi inviter Théo Halleux à doubler la mise, et ainsi offrir la victoire à Richelle, qui reste en tête aux côtés de Rochefort.

"J’avais dit avant le Nouvel An que tant qu’on nous laisse gagner, on en profite ! C’est les jeunes qui ont fait la différence. Théo Halleux est à la base du premier et marque le deuxième. De plus, il y a le gardien adverse qui nous aime bien", se réjouit le coach de Richelle, Benoît Waucomont.

Du côté de Sprimont, le T1 Patrick Fabère ne cachait pas sa déception.

"Après une première période tactique, Richelle a essayé d’ouvrir le score et le jeu s’est ouvert. Nous avons eu des occasions et nous avons raté le coche. Ils nous ont punis par la suite. Je reste sur le positif, car je suis convaincu qu’en jouant comme ça, nous allons nous sauver. "

Richelle 2 – Sprimont 0

Arbitre: M. Alexis.

Carte rouge: Leroy (89e, 2 c.j.).

Cartes jaunes: Gashi, Camara, Lambrechts.

Buts: Boulton (1-0, 75e), Th. Halleux (2-0, 85e).

RICHELLE: Rausin, Pezzin, Servais, Simon, Leroy, Custinne, Thys, Lankohr (60e Thomas), Meys (86e Vélégan), Boulton (87e Romero-Cervera), Schenk (68e Th. Halleux).

SPRIMONT: Rausin, Gashi, Duchnik, Fall, Lambrechts, Jeunehomme, Camara, Di Bernardo (76e Nelissen), Cokgezen, Hernandez (67e Rallegri), Moukoko.