À Visé, « on ne va pas finir en roue libre »

Il n’est pas attaquant, mais Axel Bonemme s’est installé, ce dimanche après-midi, en tête du classement des buteurs de son équipe grâce à sa quatrième réalisation de la saison, face à Mandel United. À l’entrée du dernier quart d’heure, le gaucher a repris de la tête un centre de Karim Essikal juste devant le grand rectangle pour permettre à Visé de parfaitement lancer la nouvelle année. "L’entraîneur me demande d’être présent offensivement et d’amener du danger. Cela me réussit bien même si ma qualité principale, c’est de délivrer de bons centres, explique-t-il. Pour être honnête, je dois avouer que j’aimerais avoir un attaquant à quinze buts mais on doit faire avec ce qu’on a."