Tayfur Demirkazan jouera dans ce club de P4 la saison prochaine

"On cherchait quelqu’un avec ce profil-là pour nous aider à enfin sortir de la P4", explique ce dernier. "Tayfur est un vrai buteur et, malgré son âge, il peut faire mal en P4. Les premiers contacts remontent à plusieurs semaines et ont été pris par notre entraîneur Éric Van Renterghem qui le connaît bien."

Véritable globe-trotter des pelouses, Tayfur Demirkazan va donc se lancer, à 37 ans, un nouveau challenge du côté de Bellevaux. JPH