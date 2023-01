"J’ai pris ma décision pendant les fêtes, dit-il. Je veux bien continuer jusqu’à la fin de la saison mais c’est au comité de décider. Ce ne sont pas les mauvais résultats qui m’ont poussé à me retirer mais je sens que je n’arrive pas à retirer le meilleur de mes joueurs. Lundi encore j’ai dû repousser l’entraînement d’une semaine car on n’était qu’à 6 ou 7. Pour ma part, je vais rencontrer un club de P4 la semaine prochaine et on verra ce qu’il en ressortira. J’entraîne déjà, en parallèle, les U19 de FC Eupen et je coordonne les équipes de U9. Travailler avec des jeunes d’une P4 en vue de les préparer pour l’équipe première, comme le fait Franchimont B cette saison, c’est un projet qui ne me déplairait pas."

Franchimont B, où l’actuel T1 Miguel Ruiz Marin vient justement d’annoncer son futur départ … F.Z.