Edward Still après Eupen-Charleroi (1-2) : « Jeggo et Peeters ont été bons »

"Charleroi a été très bon en première mi-temps, alors que nous étions passifs dans le pressing qu’on voulait mettre en place. On a laissé des espaces dans le milieu de terrain…" confiait-il avant d’être interrogé sur le rôle de Stef Peeters. Précieux offensivement et plutôt bien inspiré, le gaucher, aligné dans un faux rôle d’ailier-médian droit, nous semblait parfois dépassé dans son rôle défensif. "Je ne partage pas cette observation" répondait Still. "Il a souvent joué dans cette position pendant sa carrière. Son timing pour le pressing était excellent. Et offensivement, on voulait que ce soit lui notre déclencheur sur le pressing. On sait que Peeters a un impact de leadership et que le groupe le suivra."

Venait ensuite la question d’un confrère sur l’entrejeu eupenois et notamment la prestation de James Jeggo. "On regardera les statistiques et les ballons récupérés. Mais Peeters et Jeggo ont été bons (sic). Magnée était peut-être un peu trop éloigné en première mi-temps. Mais il y a du positif…" Et de conclure sur la suite de la saison et les bonnes choses à retenir de ce duel entre Pandas et Zèbres. Car, soyons justes: il est vrai qu’Eupen aurait pu inscrire le 2-0, via Stef Peeters, à la 53e, mais un arrêt miraculeux de Koffi permettait à Charleroi de rester dans le coup… Avant d’égaliser 2 minutes plus tard puis de l’emporter en toute fin de partie. "Notre deuxième mi-temps était meilleure, mais il n’y a pas assez de positif à retirer de ce match…" terminait Edward Still, qui doit désormais préparer la rencontre de samedi prochain, toujours à domicile, mais cette fois face à Saint-Trond (18h15).