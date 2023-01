Visé ne pense plus au Top 3

Bref, tout l’inverse de ce qui s’est passé en Basse-Meuse avec le départ de Pelé Mboyo et un vestiaire décimé par cinq absences. Pour autant, José Riga ne veut pas considérer que les cinq derniers mois de compétition seront superfétatoires. "Il faut être revanchard par rapport à ce qui s’est passé au premier tour. Nous avons terminé trop de rencontres avec le sentime nt d’avoir laissé filer des points alors que nous avions eu les meilleures opportunités. J’aimerais inverser cette tendance et prendre des unités même lorsque nous ne le méritons pas. Nous devons nous focaliser sur les résultats et nous débarrasser de cette frustration qui nous colle à la peau depuis de longs mois."

Visé – Izegem (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Patris.